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Barrio residencial Bat yam residentiel tres haut de gamme

Bat Yam, Israel
de
$3,38M
21/4/26
$3,38M
14/4/26
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10/3/26
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11
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ID: 34219
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/4/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

Sobre el complejo

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GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Final de la edición 2029 Rango: aproximadamente 700–800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy alto en una ubicación estratégica de Bat Yam. Diseño moderno, volúmenes optimizados, terrazas con vistas al mar/ciudad en planta, orientación y tipología. Tipologías disponibles • Apartamentos 2, 3 y 4 habitaciones • Áticos en los pisos superiores Servicios 5 estrellas ? Piscina ? Sala de deportes ? Espacios de spa y bienestar ? Rooftop equipada ? Atención 24/7 ? Conciergery ? Salón de residentes ? Espacios de trabajo Condiciones de asentamiento • 20% al firmar el contrato • 41% durante la construcción • 39% en entrega clave Contacto comercial Mordecai Khayat The Agences® – especialista en nuevos proyectos en Israel 052-336-21-21

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Bat Yam, Israel
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