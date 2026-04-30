Barrio residencial Projet neuf a hadera le parc

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Mardochee Khayat te ofrece vivir en un nuevo proyecto en uno de los mejores barrios de Hadera.
La construcción con diseño arquitectónico le ofrece vivir en un complejo de dos edificios al pie de una galería comercial donde se presentarán hermosos signos.
Usted quiere vivir en una calle tranquila y justo en el parque este nuevo proyecto está hecho para usted.
Hay varias razones por las que vivir en Hadera Park puede ser atractivo. En primer lugar, el parque en sí ofrece un hermoso entorno natural donde se puede relajarse, caminar y disfrutar de la naturaleza. Puede ser muy agradable vivir cerca de un amplio espacio verde.
Además, la zona de Hadera Park es generalmente tranquila y tranquila, lo que lo convierte en un lugar ideal para familias o personas para escapar del bullicio de la ciudad.
En cuanto a las comodidades, el barrio suele estar bien equipado con escuelas, tiendas y servicios cercanos. Así que podría beneficiarse del fácil acceso a todo lo que necesita a diario.
En resumen, vivir en el distrito de Hadera Park ofrece un agradable entorno natural, un ambiente tranquilo, comodidades cercanas y buena accesibilidad a otras zonas de Israel.
Toma tu coche y estarás en
A 30 minutos de Tel Aviv
A 30 minutos de Haifa
10 minutos de la playa de hadera
Características del proyecto
Hermoso vestíbulo doble decorado por arquitecto para la máxima privacidad de los propietarios.
Un gimnasio, hermoso jardín colgando
Tres ascensores incluyendo un chabbatic
Una vista clara de los primeros pisos.
Proyecto con garantía bancaria
Duración de la construcción 3 años
Comienzo de construcción planeado para Diciembre 2024
Cada apartamento se vende con una plaza de aparcamiento privado y una bodega
Alto rendimiento
Características del apartamento
Pisos por toda la casa 80x80
Preparación para aire acondicionado
Mobiliario de baño de calidad
Válvula de fijación
Puerta interior de calidad
Cocina personalizable
Tiendas eléctricas en toda la casa
Varios apartamentos están en venta
3 habitaciones superficie 83,5m2 + 7.2m2 terraza
4 habitaciones superficie 106m2 +15,2 m2 terraza
5 habitaciones superficie 127m2 + 25,8m2 terraza
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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