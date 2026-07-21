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Barrio residencial Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
Barrio residencial Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
1
ID: 35202
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shenkin, 54 Frenchy

Sobre el complejo

Bauhaus Renovate Building - Nine 3 habitaciones con ascensor perfecta como inversión de alquiler Compra perfecta 1a Posibilidad de comprar aparcamiento +400k

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
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Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Agencia
Immobilier.co.il
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$2,30M
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