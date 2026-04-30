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Barrio residencial Cottage a louer a jerusalem emek refaim

Jerusalén, Israel
de
$30,000
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10
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ID: 35227
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/4/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRechavim, 11

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Creamy 18 – Cottage 200 m2 en 4 niveles 190 m2 de jardín Complejo de 4 cabañas con estacionamiento privado para cada cabaña (gate) (Edificio clásico / preservación arquitectónica) German Colony District – German Colony Casa privada 6 piezas Jardín Entrega parcial Cuarto seguro (mamad) compartido con el vecino (accesible desde casa) 4 plantas Etapa 1: Cocina, salón, aseo de invitados Piso -1: Espacio común, lavandería, sala segura (mamad) Etapa 2: 3 dormitorios Un dormitorio con balcón Suite parental (master) Baño (ducha) Planta 3: Terraza 2 dormitorios Baño Aire acondicionado central en la primera planta Aire acondicionado en cada habitación

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Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
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Ocio

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