Barrio residencial Coup de fusil prix exceptionnel conditions exceptionnelles

En la zona residencial de Ramat Gan Exchange Excepcional ático de lujo 29a y última planta 200 m2 de superficie + 100 m2 de terraza Totalmente equipado y ya amueblado de alto standing 2 plazas de aparcamiento + bodega Los apartamentos del edificio se vendieron en promedio a 42.600 NIS/m2 (tabla de ventas disponible). El segundo ático de la Torre 1 fue vendido 13,5 millones de NIS. Ofrecemos este apartamento excepcional al precio de 39 200 NIS por m2, o 9 800 000 NIS Oferta de pago increíble: 1o pago de 6 millones en firma y el resto en 3 años, con entrega de llaves del primer pago. Esto significa que ya puede recibir alquileres (estimar entre 25 y 30.000 NIS/mes), e incluso venderlo dentro de los primeros 3 años Impuestos de adquisición para un turista: 8%