Barrio residencial Coup de fusil prix exceptionnel conditions exceptionnelles

En la zona residencial de Ramat Gan Exchange
Excepcional ático de lujo
29a y última planta
200 m2 de superficie + 100 m2 de terraza
Totalmente equipado y ya amueblado de alto standing
2 plazas de aparcamiento + bodega
Los apartamentos del edificio se vendieron en promedio a 42.600 NIS/m2 (tabla de ventas disponible). El segundo ático de la Torre 1 fue vendido 13,5 millones de NIS. Ofrecemos este apartamento excepcional al precio de 39 200 NIS por m2, o 9 800 000 NIS
Oferta de pago increíble:
1o pago de 6 millones en firma y el resto en 3 años, con entrega de llaves del primer pago.
Esto significa que ya puede recibir alquileres (estimar entre 25 y 30.000 NIS/mes), e incluso venderlo dentro de los primeros 3 años
Impuestos de adquisición para un turista: 8%
Localización en el mapa
Ramat Gan, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
