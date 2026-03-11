  1. Realting.com
Barrio residencial Coup de fusil prix exceptionnel conditions exceptionnelles

Ramat Gan, Israel
$3,10M
ID: 34920
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Truman, 19

Sobre el complejo

En la zona residencial de Ramat Gan Exchange Excepcional ático de lujo 29a y última planta 200 m2 de superficie + 100 m2 de terraza Totalmente equipado y ya amueblado de alto standing 2 plazas de aparcamiento + bodega Los apartamentos del edificio se vendieron en promedio a 42.600 NIS/m2 (tabla de ventas disponible). El segundo ático de la Torre 1 fue vendido 13,5 millones de NIS. Ofrecemos este apartamento excepcional al precio de 39 200 NIS por m2, o 9 800 000 NIS Oferta de pago increíble: 1o pago de 6 millones en firma y el resto en 3 años, con entrega de llaves del primer pago. Esto significa que ya puede recibir alquileres (estimar entre 25 y 30.000 NIS/mes), e incluso venderlo dentro de los primeros 3 años Impuestos de adquisición para un turista: 8%

Ramat Gan, Israel
Tel-Aviv, Israel
de
$6,90M
Excepcional – Mini Ático de Lujo en Tel Aviv Situado en el piso 24 de la prestigiosa torre Migdal One, en el corazón del atractivo parque Tzameret, este exclusivo mini-penthouse ofrece un estilo de vida raro y exclusivo. 7 habitaciones 380 m2 de servicios de lujo Dos terrazas: • 40 m2 • 12 m…
Agencia
Immobilier.co.il
Jerusalén, Israel
de
$934,230
Givat Shmouel proyecto el pequeño Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat propone un proyecto cuya reputación ya no está por hacer Situado en el mejor lugar de Guivat Shmouel cerca de sinagogas y tiendas Acceso a la autopista directa de Tel Aviv Guivat Shmouel es una ciudad estratégicamente s…
Agencia
Immobilier.co.il
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
Amplio apartamento de 3 habitaciones, nuevo contratista, alojamiento en unos 3 meses. Servicios de invitados muy brillantes + baño y aseo separado. Balcón Soucca del salón, el apartamento está en el eje ferroviario de la calle Yemin Avot, pero se enfrenta a un rincón tranquilo. Ascensor, edi…
Agencia
Immobilier.co.il
