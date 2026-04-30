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Barrio residencial Projet neuf a hadera

Hadera, Israel
de
$2,70M
21/4/26
$2,70M
14/4/26
$885,600
13/4/26
$882,900
11/4/26
$888,300
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1/4/26
$855,900
31/3/26
$850,500
30/3/26
$855,900
10/3/26
$846,450
;
8
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ID: 34228
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/4/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

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Nuevo programa en Hadera: una ubicación estratégica entre Tel Aviv y Haifa. Estás buscando un nuevo proyecto una hadera Una nueva y excepcional dirección en el corazón de la ciudad Mordecée Khayat le invita a descubrir este magnífico y nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Tres edificios modernos con diseño arquitectónico refinado se elevarán por encima de una galería de compras animada, acogedoras señales de prestigio. Disfrute de la comodidad de una calle tranquila, mientras se encuentra en el centro de las comodidades: • Estación de tren Hadera cerca, para acceso directo a Tel Aviv y Haifa • Red de autobuses fácilmente conectando todo Israel • Cerca del centro comercial Canyon Mall Hof Hayam con sus tiendas, cafeterías y restaurantes • A solo 10 minutos de la playa • 30 minutos de Tel Aviv y 30 minutos de Haifa en coche Características del proyecto • lobby de doble altura, lujosamente decorado por un arquitecto interior • Tres ascensores incluyendo un chabbatic • Vista abierta desde los primeros pisos • Garantía bancaria: Mizrahi Tefahot • Inicio del trabajo: Septiembre 2025 • Entrega prevista: 2030 de mayo • oportunidad de financiación 20% en firma, 80% en entrega clave – sin indexación condicional • Servicios de alta gama Características de los apartamentos • Moderno 80x80 azulejos en todas las habitaciones • Preparación de aire acondicionado central • Mobiliario de baño de diseño • Válvula de mezclador de alta gama • Puertas internas de calidad • Cocina personalizable • Tiendas eléctricas en todo el apartamento Tipologías disponibles: • 2 habitaciones : 55 m2 + 10 m2 terraza • 3 habitaciones : 75 m2 + 12 m2 terraza • 4 habitaciones : 105 m2 + 10 m2 terraza • 5 habitaciones : 123 m2 + terrazas de 10 m2 + 6 m2

Localización en el mapa

Hadera, Israel
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