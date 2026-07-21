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Barrio residencial Beau 3 pieces renove

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35212
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Haggai HaNavi, 4

Sobre el complejo

Excelente producto. 3 habitaciones reformadas en muy buen estado cerca de la calle Hagai. Tranquila y buscada calle, vista abierta, luminosa y tranquila. Buen producto, vendedor motivado.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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