Barrio residencial Netanya projet neuf centre ville

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Proyecto Zangville — Netanya
Nuevo programa preventa en el corazón del centro
Mordecai Khayat se complace en presentar un proyecto exclusivo situado en el centro de la ciudad de Netanya, en la muy tranquila y buscada Rue Zangville.
Esta zona se beneficia de todas las ventajas del centro de la ciudad:
• Tiendas, restaurantes y el cercano Kikar a pie
• Escuelas, centros comunitarios y sinagogas accesibles a pie
• Playas a pocos minutos
• Entorno familiar, cerca de todo, sin compromiso en la tranquilidad
Boiron — El Alto Permanente como firma
El proyecto es desarrollado por Gaby Boiron, un reconocido fabricante israelí:
• Acabados de alta gama
• Una calidad irreprochable de la construcción
• Edificios modernos y sostenibles
• Excelente reputación con clientes de habla francesa
Cada apartamento está diseñado para ofrecer comodidad, elegancia y valor real del patrimonio.
Calendario " Garantías
• Inicio de la construcción: Marzo 2026
• Entrega : Marzo 2028
• Garantía bancaria completa
• Precios garantizados sin indexación
Cada apartamento se vende con estacionamiento
Método de arreglo
• 7% en firma
• 13% - Marzo 2026
• 41% – 6 meses antes de la entrega clave
• 29% — 1 mes antes de entregar las llaves
• 10% - entrega de llaves (marzo 2028)
Una ubicación premium
Un fabricante de referencia
Venta anticipada a precios ventajosos
Inversiones seguras
The Agencies®
Especialista de habla francesa en nuevos proyectos en Israel
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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