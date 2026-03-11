Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda

Situado en una de las zonas más populares del norte de Tel-Aviv, Ben Yehuda Street, este apartamento goza de un ambiente urbano buscado, cerca del mar, tiendas, transporte, cafés y rutas de ciclo. El barrio, en medio de la renovación arquitectónica gracias a los proyectos TAMA 38, es ahora un lugar valioso para vivir o invertir. 3 habitaciones, 72 m2 interior y 23 m2 terrazas, ideal para disfrutar de espacios exteriores. edificio renovado después de TAMA 38 con ascensor. Luminoso gracias a su orientación este, norte y sur, ofrece un ambiente agradable y ventilación natural. Una propiedad rara en esta zona, adecuada tanto para una residencia principal como para una inversión con fuerte potencial patrimonial.