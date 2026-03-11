  1. Realting.com
  Israel
  Tel-Aviv
  Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda

Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda

Tel-Aviv, Israel
$1,94M
ID: 34473
Última actualización: 10/3/26

Localización

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  Ciudad
    Tel-Aviv
  Dirección
    Sderot David Ben Gurion

Sobre el complejo

Situado en una de las zonas más populares del norte de Tel-Aviv, Ben Yehuda Street, este apartamento goza de un ambiente urbano buscado, cerca del mar, tiendas, transporte, cafés y rutas de ciclo. El barrio, en medio de la renovación arquitectónica gracias a los proyectos TAMA 38, es ahora un lugar valioso para vivir o invertir. 3 habitaciones, 72 m2 interior y 23 m2 terrazas, ideal para disfrutar de espacios exteriores. edificio renovado después de TAMA 38 con ascensor. Luminoso gracias a su orientación este, norte y sur, ofrece un ambiente agradable y ventilación natural. Una propiedad rara en esta zona, adecuada tanto para una residencia principal como para una inversión con fuerte potencial patrimonial.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israel
de
$1,94M
Realting.com
Ir