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Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec balcon

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35200
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    J L Gordon, 70

Sobre el complejo

Hermosas 3 habitaciones renovadas con balcón. Apartamento de lujo amueblado. Balcón con una vista clara. Tranquilo y verde. ¡Para ser capturado!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
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