  Barrio residencial A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

Barrio residencial A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

Tel-Aviv, Israel
$6,27M
6
ID: 34454
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shabazi, 31

Sobre el complejo

Excepcional y raro ático de 176m2 terraza con azotea de 32m2 Shabazi calle en el corazón de Neve Tzedek! Planta baja: 3 cómodas habitaciones incluyendo una suite principal con balcón privado de 5 m2, 2 baños modernos y un pequeño salón íntimo. Alto nivel: una magnífica azotea de 32 m2, ideal para momentos de relax o recepción, con una vista sin obstáculos de Tel Aviv. El apartamento también cuenta con 2 plazas de aparcamiento privado, un activo excepcional en esta zona histórica. Una propiedad única que combina el lujo moderno y el encanto atemporal, perfecto para una prestigiosa residencia o una inversión patrimonial en el corazón de Neve Tzedek.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Aviv, Israel
de
$6,27M
