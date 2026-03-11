Barrio residencial A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi

Excepcional y raro ático de 176m2 terraza con azotea de 32m2 Shabazi calle en el corazón de Neve Tzedek! Planta baja: 3 cómodas habitaciones incluyendo una suite principal con balcón privado de 5 m2, 2 baños modernos y un pequeño salón íntimo. Alto nivel: una magnífica azotea de 32 m2, ideal para momentos de relax o recepción, con una vista sin obstáculos de Tel Aviv. El apartamento también cuenta con 2 plazas de aparcamiento privado, un activo excepcional en esta zona histórica. Una propiedad única que combina el lujo moderno y el encanto atemporal, perfecto para una prestigiosa residencia o una inversión patrimonial en el corazón de Neve Tzedek.