  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone

Barrio residencial A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone

Hadera, Israel
de
$658,350
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34072
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BZH RE/MAX Hadera by Ra Características: - Apartamento de 4 habitaciones (3 dormitorios) de 107 m2, - En el cuarto piso con ascensor Shabat, - Una hermosa sala de estar con vistas a una soleada terraza de unos 12 m2, - Una hermosa cocina moderna y de diseño con un montón de almacenamiento abierto al salón, - Una suite principal con baño privado, - 2 habitaciones adicionales para niños, incluyendo una asegurada, - En total: 2 baños y 2 aseos, - Aire acondicionado, sistema de automatización, - Además: una bodega privada, - ¡Estacionamiento subterráneo! El apartamento está situado en una residencia muy alta, con un espacio privado al aire libre, un amplio y lujoso vestíbulo, y un gimnasio equipado! ¿Y su ubicación? ¡ Ideal! Por encima del francófono Beth-Habad, la panadería francesa "Le Moulin Doré", a pocos minutos a pie del centro comercial Mixx, los ganims, los autobuses, a unos 10/15 minutos en coche de la estación de tren y la costa. ¡Un producto de muy alto precio! Un excelente producto para la inversión en vivienda o alquiler! ¡Para ser capturados rápidamente! ¿Qué estás esperando? Contacta con nosotros: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,52M
Barrio residencial Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,36M
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$736,725
Barrio residencial Penthouse de reve
Jerusalén, Israel
de
$1,59M
Está viendo
Barrio residencial A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Hadera, Israel
de
$658,350
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Mostrar todo Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Apartamento 3 habitaciones – 63 m2 Acogedor balcón para disfrutar del ambiente tel-aviienne Situado en la primera planta (construcción sin ascensor) Presencia de un refugio seguro (miklat) en el edificio Completamente renovado por el arquitecto interior: acabados de alta gama y optimizació…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Coup de fusil
Barrio residencial Coup de fusil
Barrio residencial Coup de fusil
Barrio residencial Coup de fusil
Barrio residencial Coup de fusil
Mostrar todo Barrio residencial Coup de fusil
Barrio residencial Coup de fusil
Ascalón, Israel
de
$595,650
excepcional negocio para aprovechar!! en la nueva zona de Agamim. en un pequeño edificio de 5 plantas, rdj 4 habitaciones de 100 m2 espacio habitable + 50m2 jardín. Cocina americana, electricita ia, dormitorio principal con baño y vestidor, aire acondicionado centralizar, aparcamiento. Entra…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Mostrar todo Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ascalón, Israel
de
$611,325
Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas y 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados y limpio…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir