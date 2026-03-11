Barrio residencial A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
BZH
RE/MAX Hadera by Ra
Características:
- Apartamento de 4 habitaciones (3 dormitorios) de 107 m2,
- En el cuarto piso con ascensor Shabat,
- Una hermosa sala de estar con vistas a una soleada terraza de unos 12 m2,
- Una hermosa cocina moderna y de diseño con un montón de almacenamiento abierto al salón,
- Una suite principal con baño privado,
- 2 habitaciones adicionales para niños, incluyendo una asegurada,
- En total: 2 baños y 2 aseos,
- Aire acondicionado, sistema de automatización,
- Además: una bodega privada,
- ¡Estacionamiento subterráneo!
El apartamento está situado en una residencia muy alta, con un espacio privado al aire libre, un amplio y lujoso vestíbulo, y un gimnasio equipado!
¿Y su ubicación? ¡ Ideal! Por encima del francófono Beth-Habad, la panadería francesa "Le Moulin Doré", a pocos minutos a pie del centro comercial Mixx, los ganims, los autobuses, a unos 10/15 minutos en coche de la estación de tren y la costa.
¡Un producto de muy alto precio! Un excelente producto para la inversión en vivienda o alquiler! ¡Para ser capturados rápidamente!
¿Qué estás esperando?
Contacta con nosotros:
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia profesional 313736.
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo