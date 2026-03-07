Barrio residencial Bien rare duplex renove avec terrasse soucca

Provche bayit vegan, en el corazón de Ramat Charet. Muy raro y único en el mercado! En una pequeña calle tranquila, cerca de supermercado y transporte. Duplex Cottage completamente renovado con acabados de calidad y muebles muy elegantes. Hermoso salón luminoso, cocina moderna y espaciosa, terraza de unos 20 m2 totalmente soucca con vista verde y sin obstáculos. Planta 1: salón con acceso a la terraza, cocina y habitación de invitados con ducha. Planta 2: 3 dormitorios, incluyendo una suite principal con ducha, un baño adicional y una zona de lavandería. Parquet en las habitaciones, 3 aseos, absoluta calma, total privacidad y ambiente verde.