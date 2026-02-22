  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim

Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim

Ascalón, Israel
$695,970
10
ID: 33770
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Luxueux
Ascalón, Israel
de
$1,11M
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanya, Israel
de
$956,175
Barrio residencial A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,36M
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ascalón, Israel
de
$799,425
Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ascalón, Israel
de
$695,970
Otros complejos
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
*Excepcional oportunidad de sólo 8 días* (Signatura hasta el 31/12/2025) Apartamento de 4 habitaciones ideal para familias! Boulevard Nordau, ¿El Viejo Norte? *RAYK Group Quality Project* Exclusive ???? ✨ 116 m2 de espacio habitable ✨ Terraza solar de 10 m2 ✨ 4 piezas con diseño óptimo …
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,21M
¡Muy raro! En la residencia Sarfati, rue Exodus, en el puerto deportivo, apartamento de 4 habitaciones con terraza de 24 m2 vistas al mar. Situado en la 5a planta, 2 ascensores en el edificio incluyendo uno de shabat. apartamento completamente renovado, muy moderno, a 50 metros de la playa. …
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Espectacular ático en un nuevo edificio (2021) – Cerca de Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin Situado en la calle Gruzenberg, a pocos pasos del mercado, la playa y los lugares más vibrantes de Tel Aviv, este raro ático ofrece una mezcla perfecta de lujo, comodidad y ubicación privilegiada. De…
