Barrio residencial Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Este lujoso apartamento situado en la famosa Torre Pivko, en el distrito de Haruzim de Ramat Gan, Israel, ofrece una experiencia de vida incomparable. Situado en la entrada del parque HaYarkon, la propiedad ofrece impresionantes vistas del parque y la línea de horizonte de la ciudad. Con una superficie impresionante de 171 m2, el apartamento tiene tres dormitorios, incluyendo una suite principal con baño privado y un dormitorio seguro (Mamad). Además, cuenta con una amplia zona de oficina familiar, una cocina de diseño y un elegante salón. Dos terrazas, con un total de 26 m2, ofrecen espacios exteriores tranquilos perfectos para relajarse o recibir.
Diseñado por el reconocido arquitecto Ilan Pivko, la torre es famosa por sus únicas unidades flotantes. El apartamento está mejorado por acabados de alta gama, tecnología inteligente avanzada, un sistema de seguridad con alarma y cámaras, calefacción por suelo y acceso directo a través de dos ascensores.
Estacionamiento: 2
Cave
Combinando perfectamente estilo y comodidad, este apartamento representa una oportunidad excepcional para aquellos que buscan un estilo de vida premium en una ubicación popular.
Localización en el mapa
Ramat Gan, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo