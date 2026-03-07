  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Barrio residencial Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Barrio residencial Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon

Ramat Gan, Israel
de
$2,43M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34017
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Truman, 19

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Este lujoso apartamento situado en la famosa Torre Pivko, en el distrito de Haruzim de Ramat Gan, Israel, ofrece una experiencia de vida incomparable. Situado en la entrada del parque HaYarkon, la propiedad ofrece impresionantes vistas del parque y la línea de horizonte de la ciudad. Con una superficie impresionante de 171 m2, el apartamento tiene tres dormitorios, incluyendo una suite principal con baño privado y un dormitorio seguro (Mamad). Además, cuenta con una amplia zona de oficina familiar, una cocina de diseño y un elegante salón. Dos terrazas, con un total de 26 m2, ofrecen espacios exteriores tranquilos perfectos para relajarse o recibir. Diseñado por el reconocido arquitecto Ilan Pivko, la torre es famosa por sus únicas unidades flotantes. El apartamento está mejorado por acabados de alta gama, tecnología inteligente avanzada, un sistema de seguridad con alarma y cámaras, calefacción por suelo y acceso directo a través de dos ascensores. Estacionamiento: 2 Cave Combinando perfectamente estilo y comodidad, este apartamento representa una oportunidad excepcional para aquellos que buscan un estilo de vida premium en una ubicación popular.

Localización en el mapa

Ramat Gan, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Immeuble luxueux tres beau 3 pieces meuble
Jerusalén, Israel
de
$3,292
Barrio residencial Grand jardin
Ascalón, Israel
de
$799,425
Barrio residencial Neuf
Asdod, Israel
de
$592,515
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$467,115
Barrio residencial Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$783,750
Está viendo
Barrio residencial Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon
Ramat Gan, Israel
de
$2,43M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$9,405
LOOKING - TOUR WHITE CITY - ALTO COMITE APARTAMENTO 4 PARTES CON PARKING Y TERRASS Superficie: 135 m2 + terraza de 12 m2 4 piezas 3 dormitorios 2 baños, 3 aseos Amueblado (opción sin muebles) 1 plaza de aparcamiento Vista mar Excursión de lujo con todas las comodidades: spa, gimnasio,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Bat Yam, Israel
de
$539,220
En el corazón de Bat Yam, en una calle central muy popular, este apartamento goza de una ubicación ideal: a solo 400 metros del mar y cerca de todas las comodidades de la vida cotidiana, tiendas y transporte. Apartamento 3 habitaciones luminoso 74m2 3a planta con ascensor Ubicación central,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble neuf tres bonne affaire
Barrio residencial Immeuble neuf tres bonne affaire
Barrio residencial Immeuble neuf tres bonne affaire
Barrio residencial Immeuble neuf tres bonne affaire
Barrio residencial Immeuble neuf tres bonne affaire
Mostrar todo Barrio residencial Immeuble neuf tres bonne affaire
Barrio residencial Immeuble neuf tres bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$517,275
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir