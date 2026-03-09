  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat

Barrio residencial Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat

Ascalón, Israel
$558,030
4
ID: 34037
Última actualización: 9/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yiftah HaGiladi

Sobre el complejo

Un hermoso edificio de 4 piezas recientes

Ascalón, Israel
Barrio residencial Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat
Ascalón, Israel
de
$558,030
