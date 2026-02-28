Barrio residencial Givat mordehai entree herzog

  1. Realting.com
Jerusalén, Israel
$971,850
10
ID: 33998
Última actualización: 28/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

El apartamento está situado en la entrada de Givat Mordechai, en el bulevar Herzog, cerca de Emek hatsvaim y el jardín botánico. También se encuentra al pie de la nueva estación de tranvía, jardín de infantes y tiendas. Apartamento de 4 habitaciones con una superficie de 95 m2 inscritos, 3 dormitorios incluyendo la mamada (habitación segura) .. Tiene 2 baños y un balcón de 12 m2 con hermosa vista abierta. Una bodega y plaza de aparcamiento (sujeto a disponibilidad) El apartamento requiere renovaciones con gran potencial. Disponible inmediatamente.

Localización en el mapa

