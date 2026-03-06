  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Barrio residencial Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Tel-Aviv, Israel
de
$3,45M
;
2

ID: 34012
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Hadassa, 15

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo en venta exclusivamente Hadassah 6 - en la prestigiosa torre de Gan Ha'ir ¿? Luminoso y bien mantenido apartamento de aproximadamente 163 m2 Práctico aparcamiento subterráneo ?? 7th Floor ?? Vista noroeste desde el salón (habitación y cocina) y al este desde las habitaciones El edificio se benefició de una renovación exterior completa y una renovación de techo totalmente pagada! Las ventajas de la torre: Un nuevo complejo de bienestar en la terraza del techo, incluyendo: * Piscina olímpica * Spacious and modern gym * sauna seca y húmeda * Jacuzzi Custodio en la entrada 24/7 Un gran espacio bien equipado con duchas y aseos Un espacio reservado para los residentes con acceso a un jardín privado Medio ambiente verde

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

