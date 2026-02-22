  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Herzliya
  4. Barrio residencial Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca

Barrio residencial Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca

Herzliya, Israel
$1,25M
6
ID: 33448
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya

Bonito apartamento con 5 habitaciones. Situado en el centro de la ciudad de hertzylia. Cerca de todos los productos. El apartamento tiene 2 baños con zona de lavandería. ( 3 aseos) 1 gran salón y cocina moderna. Mamá, estacionamiento.

Herzliya, Israel
