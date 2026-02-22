Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable

  1. Realting.com
Asdod, Israel
$1,47M
6
ID: 33665
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Hermoso apartamento en un nuevo edificio, 5 habitaciones transformadas en 4, en "Youd Alef" rue Kineret. Vista al mar sin estructura, soleado, alto nivel. No es grave abstenerse

Asdod, Israel
