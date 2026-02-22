  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil

Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil

Asdod, Israel
de
$689,700
;
9
ID: 33672
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito Meridional
  Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Venta en Ashdod : ¡Escopeta real! Apartamento de 4 habitaciones – 128 m2 con balcón de 10 m2 que ofrece una vista completamente sin obstáculos del parque, sin ninguna vis-à-vis. Situado en una residencia solicitada de 8 plantas, con 2 ascensores incluyendo un ascensor de Shabat, el apartamento tiene aire acondicionado, aparcamiento privado y una entrada inmediatamente disponible. Ubicación estratégica, cerca de todas las comodidades. Precio mostrado: 2 500 000 Un caso raro en el mercado, para ser incautado sin demora.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Asdod, Israel
de
$689,700
