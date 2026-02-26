  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m

Barrio residencial Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m

Jerusalén, Israel
de
$909,150
;
4
ID: 33942
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Segundo y último piso (y medio) Cuatro directrices Gran suite parental Balcón de 8 m2 + balcón en el techo de 20 m2 (también bajo una souca) Vista abierta de Ein Kerem Total privacidad Cerca de una sinagoga, jardines de infancia, paradas de autobús, tiendas y otros servicios. Los permisos de construcción concedidos: el apartamento tendrá un adicional de 40 m2!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Jerusalén, Israel
de
$909,150
