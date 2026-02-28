  1. Realting.com
  Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente

Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente

Jerusalén, Israel
de
$877,800
;
9
ID: 33996
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/2/26

Localización

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

✨ NEW – MEKOR HAIM ✨En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, cerca del paseo verde del parque HaMesila que conduce directamente a Moshava Germanit, y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. Situado en un reciente edificio boutique con hermoso vestíbulo y ascensor en Shabat, descubra este hermoso apartamento de 3 habitaciones en la séptima planta, que ofrece confort, luz y vistas excepcionales. Con una superficie de 66 m2 interiores + 4 m2 balcón, el apartamento goza de una orientación orientada al sur, garantizando un brillo absoluto durante todo el día. El salón, bañado en luz, se abre a un balcón con vistas panorámicas abiertas a las montañas, una vista sin obstáculos y espectacular. La cocina totalmente actualizada se vende equipada: ✔️ Oven ✔️ Gas hob ✔️ Dos sumideros ✔️ Lavadora ✔️ Dryer El apartamento también incluye: • Mamad (habitación fuerte) • Baño moderno con ducha • Calefacción terrestre • Aire acondicionado central La propiedad se vende con una plaza de aparcamiento subterráneo y una bodega privada, un adicional muy solicitado confort. ¿? Un luminoso, funcional e idealmente situado apartamento llave en mano. ?? Propuesto a un precio excelente para el sector. ¡Al pie de la línea futura de Tramway!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente
Jerusalén, Israel
de
$877,800
