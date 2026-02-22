  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Nahariya
  Barrio residencial Ideal comme investissement ou residence principale

Barrio residencial Ideal comme investissement ou residence principale

Nahariya, Israel
$312,873
6
ID: 33721
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya

Apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad en un edificio muy bien mantenido, en la tercera y última planta, ofreciendo un ambiente tranquilo y agradable. Ideal como inversión o residencia principal.

Nahariya, Israel
