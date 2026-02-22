Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
PARA LA VENTA – TEL AVIV, DERRIERE L'HOTEL ROYAL BEACH
Ubicación del sueño cerca del mar
Descubra una propiedad excepcional situada a pocos metros del paseo marítimo y el famoso Herbert Samuel Boulevard.
Superficie total : 102 m2 habitable + 50 m2 terrazas
Ascensor privado que llega directamente al apartamento
Aparcamiento privado incluido
3a planta – 70 m2 espacio habitable
3 dormitorios incluyendo una habitación segura (Mamad)
2 baños + aseo
2 pequeñas terrazas
4a planta – 32 m2
Gran salón luminoso con cocina abierta
Hermosa terraza de 45 m2, ideal para recepciones y momentos de relax
Una propiedad rara en el corazón de la zona costera más buscada de Tel Aviv, perfecta para una residencia principal o de alta altura.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
