  2. Israel
  3. Nahariya
  4. Barrio residencial Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier

Nahariya, Israel
$579,975
5
ID: 33472
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya

Sobre el complejo

Situado en el nuevo distrito de Shimon Peres de Nahariya, este amplio apartamento de 4 habitaciones de aproximadamente 120 m2 ofrece un luminoso salón con balcón con vista abierta. Cerca del centro comercial Arena, estación de tren y zonas verdes.

Localización en el mapa

Nahariya, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

