Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2

Apartamento 3 habitaciones, 71 m2, completamente renovado – Situado en una ubicación estratégica entre las calles King George y Bezall, en el punto de encuentro de los barrios Rehavia y Nahlaot, y a pocos pasos del mercado Mahane Yehuda. Terraza de 7 m2, en la 4a planta con ascensor. Apartamento muy luminoso incluyendo una suite parental. Cocina nueva y equipada: casi todo está integrado (incluido el refrigerador), muchos armarios y 2 fregaderos. : nuevos armarios de pared integrados en el salón, dormitorios y pasillo. Persianas eléctricas y puerta blindada
precio: 3800000sh
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo