  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2

Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2

Jerusalén, Israel
de
$1,19M
;
9
ID: 33418
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Apartamento 3 habitaciones, 71 m2, completamente renovado – Situado en una ubicación estratégica entre las calles King George y Bezall, en el punto de encuentro de los barrios Rehavia y Nahlaot, y a pocos pasos del mercado Mahane Yehuda. Terraza de 7 m2, en la 4a planta con ascensor. Apartamento muy luminoso incluyendo una suite parental. Cocina nueva y equipada: casi todo está integrado (incluido el refrigerador), muchos armarios y 2 fregaderos. : nuevos armarios de pared integrados en el salón, dormitorios y pasillo. Persianas eléctricas y puerta blindada precio: 3800000sh

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud

Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Jerusalén, Israel
de
$1,19M
