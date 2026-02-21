  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer

Barrio residencial A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer

Bat Yam, Israel
de
$1,36M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 33878
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$4,389
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Asdod, Israel
de
$655,215
Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$5,02M
Barrio residencial Mini penthouse dexception a vendre
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,36M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$877,800
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Hadera, Israel
de
$1,27M
BZH ¿Está soñando con una casa con jardín en silencio y cerca de las comodidades y Beth'Habad? ¡Aquí está! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta un producto único: - Una amplia casa de 5 habitaciones de 140 m2, en una parcela de 330 m2, - Un jardín verde grande y hermoso, - Una gran s…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Ascalón, Israel
de
$768,075
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir