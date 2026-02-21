  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Penthouse de reve a larchitecture haut

Barrio residencial Penthouse de reve a larchitecture haut

Jerusalén, Israel
de
$2,73M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 33832
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Ascalón, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Barrio residencial Prix en baisse
Jerusalén, Israel
de
$655,215
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$376,200
Está viendo
Barrio residencial Penthouse de reve a larchitecture haut
Jerusalén, Israel
de
$2,73M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
3 habitaciones de 80m2 con balcón, ascensor y aparcamiento muy cerca del mar en una calle tranquila completamente renovado con 2 baños
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Barrio residencial Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Barrio residencial Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Barrio residencial Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Barrio residencial Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Mostrar todo Barrio residencial Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Barrio residencial Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Mostrar todo Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerusalén, Israel
de
$36,993
Jerusalem – Distrito de Mamilla – Oficinas de Alquiler Situado en el segundo y último piso, una bandeja completa de 809 m2 crudo, con vista a las murallas de Jerusalén. Alquiler mensual: 118 000 Gastos de gestión: 24.270 mensuales
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir