  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Au centre

Barrio residencial Au centre

Jerusalén, Israel
de
$548,625
;
5
ID: 33856
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

Barrio residencial Au centre
Jerusalén, Israel
de
$548,625
Otros complejos
Barrio residencial Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Descubra una entidad de 3 oficinas en muy buen estado, ubicada en el popular edificio Beit HaShnav, 12 Beit HaDfus Street, en el tercer piso con ascensor. Un espacio funcional y agradable que incluye una zona de cocina, una zona de aseo, un hermoso brillo y un ambiente tranquilo propicio a l…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,11M
En el distrito de Ramat Hanasi de Bat Yam, a sólo 19 minutos del mar, a 3 minutos del centro comercial y a 3 minutos del tranvía. Excelente ubicación para los tradicionalistas. El edificio de 18 años incluye un ascensor para el sábado. Terraza y vistas al mar. Gran apartamento de 5 1/2 habitación
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Programme neuf 1585 sans indexation
Barrio residencial Programme neuf 1585 sans indexation
Barrio residencial Programme neuf 1585 sans indexation
Barrio residencial Programme neuf 1585 sans indexation
Barrio residencial Programme neuf 1585 sans indexation
Barrio residencial Programme neuf 1585 sans indexation
Netivot, Israel
de
$395,010
nuevo programa en el nuevo barrio de netivot condiciones de pago sin precedentes 3 años de construcción indexación
Agencia
Immobilier.co.il
