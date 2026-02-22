Barrio residencial Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595

Descubra una entidad de 3 oficinas en muy buen estado, ubicada en el popular edificio Beit HaShnav, 12 Beit HaDfus Street, en el tercer piso con ascensor. Un espacio funcional y agradable que incluye una zona de cocina, una zona de aseo, un hermoso brillo y un ambiente tranquilo propicio a la productividad. Ideal para profesionales, práctica médica, contadores, consultores o pequeña estructura buscando un espacio profesional llave en mano. ?? Alquiler: 8.500 / meses ?? Disponible inmediatamente ¿? Cerca de tiendas, cafeterías y restaurantes en Givat Shaul. Una gran oportunidad en una zona dinámica y estratégica de Jerusalén