  4. Barrio residencial Neuf proche tram soucca et parking

Jerusalén, Israel
$1,29M
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

En un pequeño edificio nuevo de 5 plantas en Kiryat Moché, apartamento único su tipo: grande 4P en la planta superior, luminoso y aireado, con soucca y estacionamiento, idealmente situado cerca del tranvía y la entrada de la ciudad. Producto raro, Entrada inmediata.

Jerusalén, Israel
