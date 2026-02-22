  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Penthouse 4 pieces agamim

Barrio residencial Penthouse 4 pieces agamim

Ascalón, Israel
de
$617,595
;
9
Dejar una solicitud
ID: 33796
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Bonne affaire
Jerusalén, Israel
de
$752,400
Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre
Jerusalén, Israel
de
$1,98M
Barrio residencial Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Hadera, Israel
de
$454,575
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Está viendo
Barrio residencial Penthouse 4 pieces agamim
Ascalón, Israel
de
$617,595
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine
Jerusalén, Israel
de
$2,41M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Venta – Apartamento 2 habitaciones , Tel Aviv Distrito : Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv Superficie: 46 m2 Planta: 5/5 con ascensor Precio: 3.600.000 Descubre este apartamento de 2 habitaciones situado en el corazón vibrante de Tel Aviv, en la esquina de Nahalat Binyamin y Gruzenberg. Instalado…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Barrio residencial Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$877,800
Venta exclusiva Situado en la calle Bilu 36, en la zona del centro de la ciudad En un hermoso edificio preservado (hace unos 4 años) Estudio con entresuelo ¡Unico! Techos muy altos Superficie: 46 m2 más altillo de 17 m2. Planta baja: Cocina, baño y baño. El entresuelo incluye un armario y un…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir