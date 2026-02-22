  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Bien situer

Barrio residencial Bien situer

Jerusalén, Israel
de
$1,787
;
Barrio residencial Bien situer
1
Dejar una solicitud
ID: 33699
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento en muy buen estado, parcialmente amueblado, cerca del transporte público, muy recomendable.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Hadera, Israel
de
$652,080
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerusalén, Israel
de
$3,76M
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
Barrio residencial Exceptionnel centre ville raanana
Ra'anana, Israel
de
$7,524
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$589,380
Está viendo
Barrio residencial Bien situer
Jerusalén, Israel
de
$1,787
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Mostrar todo Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$893,475
En la zona buscada de Mekor Haim, cerca del paseo marítimo de HaMesila Park que conduce directamente a Moshava Germanit , a pocos minutos del centro comercial Hadar y los supermercados Talpiot - todo está a poca distancia! En un nuevo edificio de tiendas construido por un desarrollador de c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a louer a mamila
Barrio residencial Appartement a louer a mamila
Barrio residencial Appartement a louer a mamila
Barrio residencial Appartement a louer a mamila
Barrio residencial Appartement a louer a mamila
Barrio residencial Appartement a louer a mamila
Barrio residencial Appartement a louer a mamila
Jerusalén, Israel
de
$12,540
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Ascalón, Israel
de
$705,375
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir