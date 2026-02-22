  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Baka penthouse duplex

Barrio residencial Baka penthouse duplex

Jerusalén, Israel
de
$4,389
;
2
ID: 33798
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Jerusalén, Israel
Está viendo
Barrio residencial Baka penthouse duplex
Jerusalén, Israel
de
$4,389
Otros complejos
Barrio residencial Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Descubra una entidad de 3 oficinas en muy buen estado, ubicada en el popular edificio Beit HaShnav, 12 Beit HaDfus Street, en el tercer piso con ascensor. Un espacio funcional y agradable que incluye una zona de cocina, una zona de aseo, un hermoso brillo y un ambiente tranquilo propicio a l…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Barrio residencial 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Jerusalén, Israel
de
$768,075
¡Invitación! ✨ Bayt Vagan – Rehov Hachmi✨3 habitaciones 51m2, bien arreglado, muy buen estado, lavandería Terraza Soccah vista sin obstáculos DRC Aparcamiento y Mahsan
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Quartier city un duplex 4 pieces
Ascalón, Israel
de
$523,545
Agencia
Immobilier.co.il
