  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne

Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne

Tel-Aviv, Israel
de
$1,33M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 33725
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nahalat Binyamin Street, en el centro de Tel Aviv, en el lado peatonal y artístico. Distrito entre Carmel Market, Neve Tzedek y Rothschild, caminando desde la playa. Edificio clasificado y restaurado, Apartamento 3 habitaciones de unos 60 m2 + balcón 4 m2. 1a planta (equivalente 2a), techos altos, diseño limpio, ascensor. Mamad en cada piso, Estacionamiento nocturno residente (17:00-10:00). Precio: 4.250.000 NSI. Ideal residencia principal o de pie a tierra en Tel-Aviv.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Belle appartement
Jerusalén, Israel
de
$2,100
Barrio residencial Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Yam, Israel
de
$815,100
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Jerusalén, Israel
de
$2,79M
Barrio residencial Top affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$658,350
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
Está viendo
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Tel-Aviv, Israel
de
$1,33M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
5 Hevra Hadasha Street Calle tranquila cerca de Kikar Hamedina y carreteras principales. ¡En un nuevo proyecto en construcción por un fondo inmobiliario! Bonito apartamento tranquilo y luminoso 5 habitaciones (incluyendo el sótano) 5a planta (muy alta) 121 m2 más un balcón de 12 m2 con vista…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Mostrar todo Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
Este encantador adosado situado en el casco antiguo de Jaffa es una verdadera joya, que ofrece una mezcla única de historia, diseño y vistas impresionantes. A pocos pasos encontrará la costa, el animado mercado de pulgas, galerías de arte, tiendas de moda y una celebración culinaria en resta…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Barrio residencial Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Barrio residencial Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
*Price drop! * Venta exclusiva En un prestigioso proyecto inmobiliario, uno de los más bellos de Tel Aviv, realizado por METROPOLIS 41 Louis Marshall Street En la esquina de Smuts Boulevard Apartamento 5 habitaciones! ¡En el segundo piso, alto! 113 m2 más un hermoso balcón de 14 m2 El aparta…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir