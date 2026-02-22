  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Vue sur la mer

Barrio residencial Vue sur la mer

Ascalón, Israel
de
$721,050
;
9
Dejar una solicitud
ID: 33663
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
sublime 4 piezas edificio más reciente en la barnea renombrado promotor vista mar de alto nivel

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Barrio residencial Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Bat Yam, Israel
de
$924,825
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
de
$3,43M
Barrio residencial Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$721,050
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
de
$6,90M
Está viendo
Barrio residencial Vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$721,050
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,94M
Apartamento 5 habitaciones - 166m2 – Givat Shaoul Jerusalem Balcón 12 m2 – (soucca 4m2), 5to piso Salón- comedor, cocina 4 dormitorios (mamad) 3 baños, 3 aseos Correas, aire acondicionado, pólvora, radiadores, calentador de agua de gas Puerta blindada, 1 parking, 1 bodega, ascensor, acceso …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$573,705
BAT YAM - En una ubicación ideal, a sólo 100 metros de la playa y el popular paseo marítimo de la ciudad! Situado en una calle tranquila – calle Jabotinsky Hermoso edificio bien mantenido con digicode y refugio Apartamento de 2,5 habitaciones de aproximadamente 65 m2 1a planta en 7 con asc…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 5 pcs exceptionnel
Barrio residencial 5 pcs exceptionnel
Barrio residencial 5 pcs exceptionnel
Barrio residencial 5 pcs exceptionnel
Barrio residencial 5 pcs exceptionnel
Mostrar todo Barrio residencial 5 pcs exceptionnel
Barrio residencial 5 pcs exceptionnel
Ascalón, Israel
de
$642,675
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir