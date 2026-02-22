  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Bonne affaire

Barrio residencial Bonne affaire

Ascalón, Israel
de
$501,600
;
10
ID: 33689
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Barrio Neve adarim 4 habitaciones en edificio nuevo espacioso y luminoso muy buen producto a la inversión o hapiotat

Ascalón, Israel
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Ra'anana, Israel
de
$1,75M
En el centro de Raanana. Apartamento dúplex en el tercer piso. Immense sala de estar. Atico apartamento mucho encanto. Vista del parque. La calle pide mucho. Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israel
de
$1,32M
MAGNIFIC 5 PARTES EN LA PARQUE DE YAM AYAM con la PROXIMIDAD DE LA MESA RICHON. ¡FULL SEA VIEW! TODOS LOS TRADES, CUNTRY CLUB, ECOLES, RESTAURANTS Y PLAGE. MINUTOS DE TRAMWAY
Agencia
Immobilier.co.il
