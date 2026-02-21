  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces

Jerusalén, Israel
de
$1,19M
ID: 33836
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Ascalón, Israel
de
$890,340
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Ascalón, Israel
de
$843,315
¡Rare! Apartamento 5 habitaciones "Residence Dimri City" 160 m2 con 20 m2 de terraza, 2 ascensores incluyendo uno de shabat. Cerca de tiendas, escuelas, parques, sinagogas, autobuses... Totalmente renovado, con aire acondicionado individual en cada habitación. Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israel
de
$752,400
Apartamento con una vista muy espaciosa, muy clara y completamente sin obstáculos Situe tiene dos pasos del kikar y la playa Excelente apartamento para vivienda o inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
