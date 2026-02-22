  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Superbe 5 p a 1mn du lac

Barrio residencial Superbe 5 p a 1mn du lac

Ascalón, Israel
de
$658,350
;
9
ID: 33377
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

apartamento 5 habitaciones en pequeño edificio 1 mn del lago, 1a planta, 2 terrazas, muy invertido

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

