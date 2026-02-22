  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  Barrio residencial Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues

Barrio residencial Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues

Ra'anana, Israel
de
$987,525
;
5
ID: 33439
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Français Français
Apartamento de 4 habitaciones con mamá. 2 baños. terraza de 12 m2 . 4a planta. cocina moderna. Cerca de todas las tiendas.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Ra'anana, Israel
de
$987,525
