  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul

Barrio residencial Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul

Jerusalén, Israel
de
$5,442
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33852
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$6,897
Barrio residencial A ne pas manquer
Asdod, Israel
de
$1,11M
Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,85M
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Está viendo
Barrio residencial Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$5,442
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$2,63M
RAANANA - Distrito Neve Zemer, DRAFT HIGH QUALITY ¡Un nuevo proyecto en uno de los barrios más buscados de Raanana! En proyecto de alta gama de 2 edificios de 5 y 7 plantas DUPLEX 6 habitaciones 161m2 + 2 terrazas de 56 y 40m2, pisos 6 y 7 , 2 parking y 1 bodega : Proyecto de permiso val…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Barrio residencial Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Barrio residencial Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Barrio residencial Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Barrio residencial Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Mostrar todo Barrio residencial Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Barrio residencial Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Hadera, Israel
de
$1,13M
BZH ¡Nuevo! ¡Nuevo exclusivo RE/MAX Hadera! Le presentamos una nueva casa de muy alto standing en venta en Bellinson Street, en la zona del pabellón de Neve Haim. Características: - Casa nueva moderna, - Casa de 6 habitaciones de 170 m2 construidos en 250 m2 de terreno, - 2 suites parental…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa exceptionnelle avec piscine
Barrio residencial Villa exceptionnelle avec piscine
Barrio residencial Villa exceptionnelle avec piscine
Barrio residencial Villa exceptionnelle avec piscine
Barrio residencial Villa exceptionnelle avec piscine
Mostrar todo Barrio residencial Villa exceptionnelle avec piscine
Barrio residencial Villa exceptionnelle avec piscine
Ganei Yehuda, Israel
de
$11,76M
Esta lujosa villa en Savyon es una propiedad excepcional diseñada para la máxima comodidad y privacidad. Situado en una de las ciudades más prestigiosas del centro de Israel, la villa se encuentra en una calle tranquila y se extiende en una parcela de unos 5 dunams. La casa, construida en un…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir