  2. Israel
  3. Asdod
  A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin

Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin

Asdod, Israel
de
$2,35M
;
6
ID: 33490
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Rara en el mercado: magnífica villa independiente construida en una parcela de 315 m2, que ofrece 270 m2 espacio habitable repartido en tres niveles (subsuelo, planta baja y primera planta). Cuenta con un amplio salón luminoso, amplia cocina, varias cómodas habitaciones y hermosas zonas de estar. En el exterior, una gran terraza con piscina privada de 8 metros por 3, así como un aparcamiento privado. Situado en una zona residencial tranquila y buscada, a pocos minutos en coche de la playa, tiendas y ejes principales de la ciudad. Precio excepcional, muy por debajo del mercado (causa familiar): sólo 7.100.000 (unos 1,8 millones de euros). Una rara oportunidad de no perderse para vivir o invertir en un entorno de calidad en Ashdod.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Asdod, Israel
de
$2,35M
