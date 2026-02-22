Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin

Rara en el mercado: magnífica villa independiente construida en una parcela de 315 m2, que ofrece 270 m2 espacio habitable repartido en tres niveles (subsuelo, planta baja y primera planta). Cuenta con un amplio salón luminoso, amplia cocina, varias cómodas habitaciones y hermosas zonas de estar. En el exterior, una gran terraza con piscina privada de 8 metros por 3, así como un aparcamiento privado. Situado en una zona residencial tranquila y buscada, a pocos minutos en coche de la playa, tiendas y ejes principales de la ciudad. Precio excepcional, muy por debajo del mercado (causa familiar): sólo 7.100.000 (unos 1,8 millones de euros). Una rara oportunidad de no perderse para vivir o invertir en un entorno de calidad en Ashdod.