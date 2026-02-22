  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer

Barrio residencial Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer

Ascalón, Israel
$344,850
7
ID: 33809
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

vue mer imprenable immeuble avec facilities (jaccuzi, sauna, piscine) a 2 pas de la mer

Ascalón, Israel
Realting.com
Ir