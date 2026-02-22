  1. Realting.com
  3. Ascalón
Barrio residencial Immeuble neuf tres bonne affaire

Ascalón, Israel
de
$517,275
;
10
ID: 33794
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Ascalón, Israel
de
$517,275
Otros complejos
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Jerusalén, Israel
de
$971,850
PROMOCIÓN!!!, Hermosa reformada 3P de 81 m2, en el corazón de Kiryat Moché; cerca de las sinagogas, tranvía, balcón de 15 m2 con soucca, construcción de calidad! Entrada privada. Este es el último apartamento disponible en el proyecto, piso de precio, SAY:! Exclusiva agencia Hadassa Takam
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$43,89M
Esta encantadora propiedad, que combina terreno excepcional con una joya arquitectónica clásica, ofrece una oportunidad única para los amantes del estilo y el éxito, precursores que establecen nuevos estándares, y aquellos que pavimentan el camino. Esta propiedad une armoniosamente cielo y t…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Venta – Apartamento 2 habitaciones , Tel Aviv Distrito : Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv Superficie: 46 m2 Planta: 5/5 con ascensor Precio: 3.600.000 Descubre este apartamento de 2 habitaciones situado en el corazón vibrante de Tel Aviv, en la esquina de Nahalat Binyamin y Gruzenberg. Instalado…
Agencia
Immobilier.co.il
