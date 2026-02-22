  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595

Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$811,965
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33521
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En Har Homa, en una calle tranquila y buscada, este apartamento de 3 habitaciones ofrece una rara calidad de vida gracias a sus tres exposiciones brillantes (todo pero norte) y su terraza de 9 m2 con vista abierta. Situado en la cuarta planta de un edificio reciente con ascensor Shabbat, la propiedad se ha beneficiado de importantes inversiones: acabados limpios, diseño optimizado, amplias habitaciones y ambiente cálido. El salón se abre a una cocina moderna perfectamente integrada, dos cómodos baños, una mamá, así como un espacio nocturno separado. El estacionamiento es un activo real: aparcamiento subterráneo privado, así como una bodega muy conveniente todos los días. El edificio se mantiene e idealmente situado: un supermercado justo abajo, una yeshiva a 100 metros, escuelas, parques y tiendas a poca distancia. Disponible dentro de 6 meses, este apartamento combina comodidad, modernidad y suavidad de la vida, una rara oportunidad en Har Homa, perfecto para una familia, una pareja joven o un inversor que busca propiedad de calidad.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Netanya
Netanya, Israel
de
$721,050
Barrio residencial Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,36M
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,36M
Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Aviv, Israel
de
$1,24M
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Tel-Aviv, Israel
de
$3,76M
Está viendo
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$811,965
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$329,175
situado en el centro de Neve adarim, apartamento de 3 habitaciones en la 3a planta con terraza y mamak. muy buen producto a la inversión o pie de tierra
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Barrio residencial Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Barrio residencial Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Barrio residencial Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Barrio residencial Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Barrio residencial Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Asdod, Israel
de
$1,99M
Villa independiente en venta en Ashdod desde 1996 280m2 espacio habitable en una parcela de 510 m2 con enorme potencial para el comprador que quiere hacer trabajo y convertirlo en un diamante
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Barrio residencial Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Barrio residencial Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Barrio residencial Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Barrio residencial Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Barrio residencial Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Barrio residencial Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Hadera, Israel
de
$611,325
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta un encanto exclusivo Apartamento de 4 habitaciones, en un edificio de piedra de mármol, completamente renovado! Características: - 4 habitaciones recientes, luminosas alrededor de 90m2, - Cocina reformada, - Bonito espacio habitable. - 2 pequeñ…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir