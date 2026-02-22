  1. Realting.com
Barrio residencial Tres belle vue mer

Ascalón, Israel
de
$321,338
;
10
ID: 33435
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Apartamento de 2 habitaciones con hermosa vista al mar, a 50 metros del borde de la paleta, mamada, estacionamiento y bodega

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

