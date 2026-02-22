  1. Realting.com
Barrio residencial Projet immobilier

Ascalón, Israel
$532,637
ID: 33660
  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito Meridional
  Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  Ciudad
    Ascalón

Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas y 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados y limpios en cada detalle para un interior funcional y cómodo. En la planta baja se encuentra un lujoso hall de entrada con toques elegantes que caracterizan el proyecto, que también incluye grandes plazas de aparcamiento y almacenamiento. El proyecto está situado a poca distancia a pie de un animado centro comercial, parque de alta tecnología y estación de tren, y está rodeado de espacios verdes y establecimientos educativos para todas las edades. Es la combinación perfecta entre tranquilidad rural y estilo de vida urbano. De 1699000 ninos para un 3p

Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Situado en la calle 9 Barry, en un nuevo edificio de pie. Hermoso apartamento de 3 habitaciones de 85 m2 con balcón de 12 m2. Segundo piso, atrás. 2 dormitorios y 2 baños. Dos ascensores. Estacionamiento catastral y bodega
Immobilier.co.il
Barrio residencial Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,912
En el corazón del centro de Jerusalén, en una residencia de lujo con cuidador las 24 horas, descubra este nuevo apartamento de lujo situado en una planta alta, que ofrece una rara calidad de vida y vistas espectaculares de la ciudad. El apartamento desarrolla unos 48 m2 perfectamente dispue…
Immobilier.co.il
Barrio residencial Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Ra'anana, Israel
de
$3,92M
Hermosa casa con 7 habitaciones con piscina. Grandes volúmenes . ascensor privado . Bonito jardín. Barrio tranquilo y búsqueda. Este de Raanana
Immobilier.co.il
