Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition

Tel-Aviv, Israel
$1,40M
ID: 33549
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

En Venta – Apartamento 3 habitaciones ideales para inversión, a pie o primera adquisición ¿? Calle tranquila cerca de Bograshov y el mar – Tel Aviv–Jaffa Precio: 4.480.000 Situado en un edificio nuevo y muy solicitado, este apartamento goza de una ubicación céntrica mientras ofrece una calma excepcional, en el corazón de Tel Aviv. Características principales: • 3 piezas • 2 dormitorios • 60 m2 • Balcón • Primera planta en 5 con ascensor • Mamad (habitación segura) • Balcón trasero soleado, tranquilo e íntimo • Luminoso apartamento con distribución inteligente, estado como nuevo • Estacionamiento registrado en el Tabu – sistema de estacionamiento mecánico ¿? Ubicación Premium: A poca distancia de la playa, cafés, zonas comerciales, centros culturales y transporte público. Actualmente alquilado: 10.000 por mes Premium Real Estate Tarifas de la agencia : 2 % + IVA Licencia No 31928721

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

