  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Herzliya
  4. Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe

Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe

Herzliya, Israel
de
$16,46M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 33412
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
La Residencia Zamenhof es una propiedad extraordinaria que encarna la privacidad, el lujo y la comodidad al más alto nivel. Situado en la zona pacífica y pastoral de Herzliya B, cerca del prestigioso Kfar Shmaryahu, goza de una ubicación privilegiada en una de las zonas más populares de la ciudad. Además, su acceso práctico a las principales carreteras garantiza una conectividad sin fisuras a todas las zonas de Israel. Este exclusivo complejo residencial privado incluye una parcela vallada de 1.125 m2 que alberga una magnífica villa independiente con su propio patio y piscina infinita, así como dos casas privadas contiguas. Cada una de estas casas tiene su propio patio y piscina infinita, ofreciendo una experiencia de vida incomparable. Toda la propiedad, incluyendo las tres casas, fue meticulosamente diseñada por "Meny Sayag Architects", conocido por el diseño de viviendas de lujo en Israel e internacional. Sus creaciones incorporan elementos modernos avanzados y cumplen con los estándares internacionales de calidad y acabado sin compromiso. Cada residencia dentro del complejo también tiene dos espacios de estacionamiento dedicados. Villa. 345 m2 se distribuyen en tres niveles Orientación: Norte, Sur, Este Corte: 106 m2 Piscina: 23 m2 Habitaciones: 6 – incl. 2 dormitorios en suite y una habitación segura (mamad) Baños: 3 Inodoros separados Estacionamiento: 2 – incluyendo un espacio cubierto **House adjoining 1** 327 m2 se distribuyen en tres niveles Orientación: Norte, Sur, Oeste Patio: 82 m2 Piscina: 19 m2 Habitaciones: 5 – incl. 3 dormitorios en suite y una habitación segura (mamad) Baños: 3 Inodoros separados Lavadero separado Estacionamiento: 2 #Attached house 2** 337 m2 se distribuyen en tres niveles Orientación: Norte, Sur, Este Patio: 120 m2 Piscina: 26 m2 Habitaciones: 6 – incl. 2 dormitorios en suite y una habitación segura (mamad) Baños: 4 Inodoros separados Lavadero separado Estacionamiento: 2 ** Características de lujo y especificaciones de alta gama**: - Puerta de entrada individual con código incorporado y funcionalidad mediante aplicación - Cocina de diseño personalizado - Piscina climatizada con manta eléctrica de Wolff Pool, decorado con exquisita baldosa de mosaico - Carpintería personalizada en toda la casa - Iluminación diseñada por un arquitecto - Plantas de roble multicapa en salas de estar y sótano - Recubrimiento exterior de mármol lujoso - Sistema avanzado de automatización del hogar - Aire acondicionado VRF Daikin - Sistema avanzado de seguridad con cámaras y alarmas - Calefacción de suelo a base de agua - Aislamiento térmico con acristalamiento UV y antideslizante Por favor contáctenos para más información.

Localización en el mapa

Herzliya, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Neuf
Ascalón, Israel
de
$558,030
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Ideal comme investissement ou residence principale
Nahariya, Israel
de
$312,873
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Renove
Ascalón, Israel
de
$404,415
Está viendo
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Israel
de
$16,46M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israel
de
$1,32M
MAGNIFIC 5 PARTES EN LA PARQUE DE YAM AYAM con la PROXIMIDAD DE LA MESA RICHON. ¡FULL SEA VIEW! TODOS LOS TRADES, CUNTRY CLUB, ECOLES, RESTAURANTS Y PLAGE. MINUTOS DE TRAMWAY
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Barrio residencial Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Barrio residencial Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Barrio residencial Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Barrio residencial Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Tel-Aviv, Israel
de
$1,32M
Tres pendejadas en un poco de un cuerpo pequeño. INCLUY UN BALCONY EN LA VENTA Y UN TERRASS EN LA HABITACIÓN. 5o piso con parche. NEAR ALL COFFEE AND AVERAGE TRADE
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Mostrar todo Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Tel-Aviv, Israel
de
$14,11M
Este extraordinario ático encarna la excelencia arquitectónica y de lujo. Con una impresionante superficie de 414 m2 en un nivel, esta exclusiva propiedad también cuenta con una terraza panorámica de unos 133 m2 con impresionantes vistas al mar. Situado en el prestigioso complejo residencial…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir