Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe

La Residencia Zamenhof es una propiedad extraordinaria que encarna la privacidad, el lujo y la comodidad al más alto nivel. Situado en la zona pacífica y pastoral de Herzliya B, cerca del prestigioso Kfar Shmaryahu, goza de una ubicación privilegiada en una de las zonas más populares de la ciudad. Además, su acceso práctico a las principales carreteras garantiza una conectividad sin fisuras a todas las zonas de Israel. Este exclusivo complejo residencial privado incluye una parcela vallada de 1.125 m2 que alberga una magnífica villa independiente con su propio patio y piscina infinita, así como dos casas privadas contiguas. Cada una de estas casas tiene su propio patio y piscina infinita, ofreciendo una experiencia de vida incomparable. Toda la propiedad, incluyendo las tres casas, fue meticulosamente diseñada por "Meny Sayag Architects", conocido por el diseño de viviendas de lujo en Israel e internacional. Sus creaciones incorporan elementos modernos avanzados y cumplen con los estándares internacionales de calidad y acabado sin compromiso. Cada residencia dentro del complejo también tiene dos espacios de estacionamiento dedicados. Villa. 345 m2 se distribuyen en tres niveles Orientación: Norte, Sur, Este Corte: 106 m2 Piscina: 23 m2 Habitaciones: 6 – incl. 2 dormitorios en suite y una habitación segura (mamad) Baños: 3 Inodoros separados Estacionamiento: 2 – incluyendo un espacio cubierto **House adjoining 1** 327 m2 se distribuyen en tres niveles Orientación: Norte, Sur, Oeste Patio: 82 m2 Piscina: 19 m2 Habitaciones: 5 – incl. 3 dormitorios en suite y una habitación segura (mamad) Baños: 3 Inodoros separados Lavadero separado Estacionamiento: 2 #Attached house 2** 337 m2 se distribuyen en tres niveles Orientación: Norte, Sur, Este Patio: 120 m2 Piscina: 26 m2 Habitaciones: 6 – incl. 2 dormitorios en suite y una habitación segura (mamad) Baños: 4 Inodoros separados Lavadero separado Estacionamiento: 2 ** Características de lujo y especificaciones de alta gama**: - Puerta de entrada individual con código incorporado y funcionalidad mediante aplicación - Cocina de diseño personalizado - Piscina climatizada con manta eléctrica de Wolff Pool, decorado con exquisita baldosa de mosaico - Carpintería personalizada en toda la casa - Iluminación diseñada por un arquitecto - Plantas de roble multicapa en salas de estar y sótano - Recubrimiento exterior de mármol lujoso - Sistema avanzado de automatización del hogar - Aire acondicionado VRF Daikin - Sistema avanzado de seguridad con cámaras y alarmas - Calefacción de suelo a base de agua - Aislamiento térmico con acristalamiento UV y antideslizante Por favor contáctenos para más información.